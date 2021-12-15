Тюмень, , 16:29 — REGNUM В Тюмени в 2022 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги вырастут на 14,9%. Это следует из постановления, подписанного главой региона Александром Моором и опубликованном на портале правовой информации.

ЖКХ

Для остальных жителей Тюменской области тарифы вырастут на 3,4%. Для тюменцев же с 1 июля 2022 года почти на 15% станет дороже водоснабжение, водоотведение и тепловая энергия.

Значительный рост тарифов в Тюмени связан с реализацией инвестиционных программ ООО «Тюмень Водоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2017−2025 годы и АО «УСТЭК» в сфере теплоснабжения на 2018−2022 годы. Об этом сообщалось на заседании гордумы Тюмени, где обсуждался рост тарифов, ещё в октябре 2021 года.