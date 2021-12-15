Черкесск, 15 декабря, 2021, 16:27 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии установлена величина прожиточного минимума на 2022 год. С 1 января он составит в целом на душу населения 11 515 рублей. Такое решение принято на заседании правительства республики 14 декабря, сообщили в пресс-службе главы региона.

Https://pixabay.com Деньги

«С 1 января 2022 года величина прожиточного минимума в целом по Карачаево-Черкесии на душу населения будет составлять 11 515 рублей, для трудоспособного населения — 12 551 рубль, пенсионеров — 9903 рубля, детей — 12 001 рубль», — говорится в сообщении.

Напомним, прожиточный минимум на душу населения в России на 2022 год установлен в размере 12 654 рубля. Для трудоспособного населения его величина составит 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

Читайте также: Госдума поддержала повышение прожиточного минимума