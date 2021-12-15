Вашингтон, 15 декабря, 2021, 16:31 — ИА Регнум. В американском штате Калифорния некоторые школы отказались от использования двоек и единиц в качестве оценок, заменив их на «неудовлетворительно», сообщают 15 декабря местные СМИ.

(сс) woodleywonderworks Начальная школа в США

Ученики, не сдавшие работу или написавшие контрольную на два балла, отныне будут видеть на краях тетради то, что в России называют «неуд».

Отмечается, что таким образом школьная система надеется помочь ученикам не зацикливаться на плохих оценках, а концентрироваться на знаниях. Это так же должно помочь снизить уровень переживаний учеников.

В то же время у нововведения есть противники, которые беспокоятся о том, что новая система оценок не сможет объективно отобразить уровень образования учеников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чикаго туалеты в государственных школах переоборудуют в гендерно нейтральные, чтобы добиться большего равенства между женщинами и мужчинами.