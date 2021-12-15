Москва, , 16:26 — REGNUM В предстоящие выходные, 18 и 19 декабря, в Москве ожидается небольшой снег, температура воздуха чуть ниже нуля, однако на следующей неделе прогнозируются морозы до — 20 °C. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

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"В выходные дни пройдут осадки в виде непродолжительного снега. Столбики термометров покажут −4… −2 °C», — сказал собеседник агентства.

При этом следующая рабочая неделя в Москве, согласно прогнозу, станет самой холодной с начала зимы.

«В ночь на вторник, 21 декабря, мы ожидаем −20… −18 °C. Днём температура будет — 14 °C. Это похолодание продлится в течение нескольких дней», — отметили в центре «Фобос».

В последние выходные месяца, 25−26 декабря, погода в Москве станет более комфортной, ожидается повышение температуры воздуха до −8… −6 °C.