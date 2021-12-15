Москва, , 16:24 — REGNUM Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поддержала инициативу Нижегородской области учредить Всероссийский день народно-художественных промыслов (НХП). Предложение было озвучено в ходе проведения Дней региона в Совете Федерации.

«Мне кажется, предложение очень правильное. Это будет один из символов сохранения уникальных художественных народных промыслов в России, которые не только в Нижегородской области, а практически в каждом субъекте есть», — сказала Матвиенко.

Данный вопрос планируютрассмотреть вопрос на заседании Временной комиссии СФ по поддержке НХП, которую возглавляет вице-спикер Галина Карелова.

Областные власти отмечают, что Нижегородская область — регион, богатый народными художественными промыслами. Сегодня в области — 27 мест традиционного бытования народных промыслов, в том числе такие известные бренды, как хохломская, городецкая и полхов-майданская росписи, семеновская матрешка, казаковская филигрань, городецкая золотная вышивка, чкаловский гипюр. С 2013 года каждое третье воскресенье июня празднуется День народных художественных промыслов Нижегородской области.