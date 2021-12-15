Куала-Лумпур, 15 декабря, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Таиланд отменён, сообщает 15 декабря Reuters. Причина в том, что у одного из членов делегации США выявлен COVID-19.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Как уточнил глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс, на одном из этапов азиатского турне Блинкена выяснилось, что вирусом заражён журналист: положительный результат дал ПЦР-тест, который американец сдал по прибытии в Малайзию.

Журналиста изолировали, помощников Блинкена также протестировали: они оказались здоровы. Тем не менее, госсекретарь США позвонил таиландскому министру иностранных дел Дону Праматвинаю и извинился за отмену поездки.

Добавим, что в Малайзию Блинкен и его сопровождающие прибыли из Индонезии.