Москва, , 16:23 — REGNUM Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили плановый девятичасовой полёт над акваториями Охотского и Японского морей, сообщает 15 декабря пресс-служба Минобороны РФ.

Ту-95 МС Mil.ru

Прикрытие обеспечивали многоцелевые истребители Су-35С.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Охотского и Японского морей. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа», — указано в сообщении российского военного ведомства.

«Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — поясняет Минобороны России

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