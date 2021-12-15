Брюссель, , 18:43 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился в Брюсселе с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает 15 декабря пресс-служба грузинского правительства.

Ираклий Гарибашвили и Йенс Столтенберг Gov.ge

В ходе встречи, которая состоялась в штаб-квартире альянса, была обсуждена повестка дня отношений НАТО-Грузия и шаги на пути к интеграции. Гарибашвили подчеркнул, что членство в НАТО, поддерживаемое подавляющим большинством населения, является приоритетным вопросом внешней политики и политики безопасности Грузии.

На встрече рассматривались вопросы тесного сотрудничества между Грузией и НАТО. Было отмечено, что у Грузии есть все практические инструменты для вступления в НАТО, и важно подготовить политическое решение относительно членства Грузии в альянсе. На встрече было подчёркнуто, что каждое государство имеет суверенное право выбирать свой собственный внешнеполитический курс, и что процесс интеграции Грузии в НАТО основан на этом принципе.

Стороны обсудили практическое сотрудничество НАТО и Грузии по вопросам безопасности на Чёрном море и подчеркнули важность стабильности Черноморского региона в обеспечении общей евроатлантической безопасности. Гарибашвили поблагодарил Столтенберга и союзников за их решительную поддержку «суверенитета и территориальной целостности» Грузии и за проведение политики непризнания Абхазии и Южной Осетии.

Премьер-министр также особо отметил личные усилия генсека НАТО в поддержке Грузии на пути интеграции в НАТО. После встречи премьер-министр Грузии и генеральный секретарь НАТО выступили с совместными заявлениями.