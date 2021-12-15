Баку, , 16:21 — REGNUM В Азербайджане медики в течение последних суток выявили 1156 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 11 848 тестов. Об этом 15 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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За время пандемии в республике выявили 607 076 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 580 495 человек, в том числе 1739 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 18 444 носителя коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8137 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 14 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 922 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 11 085 тестов. Выздоровевшими медики признали 1621 человека. Скончались 19 пациентов с диагнозом COVID-19.