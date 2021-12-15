Москва, 15 декабря, 2021, 16:22 — ИА Регнум. В Москве планируется запустить новый проект, который призван повысить качество обслуживания в первичном звене здравоохранения. Об этом 15 декабря президенту России Владимиру Путину доложил мэр столицы Сергей Собянин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Rosminzdrav.ru В поликлинике

Речь идет о том, чтобы перевести часть сотрудников из МФЦ в поликлиники, чтобы они распределяли потоки пациентов и оказывали услуги немедицинского характера.

«Мы из МФЦ работников, которые прошли большую школу искреннего сервиса, которая там создана, десантируем в поликлиники, чтобы они администрировали потоки пациентов, оказывали немедицинскую помощь. Высвободившиеся силы медицинских работников направили на постоянный контроль и диспансеризацию людей с целым букетом хронических заболеваний. Все это вместе создаст другую атмосферу. Со следующего года в масштабном порядке все это запускаем», — сказал Собянин.