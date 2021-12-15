Нальчик, 15 декабря, 2021, 16:18 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии похитили 10 млн рублей из средств, полученных в счет оплаты за водоснабжение. Подозреваемыми в хищении оказались сотрудники муниципального унитарного предприятия, занимающегося оказанием услуг по водоснабжению населения, в том числе двое его руководителей, сообщили 15 декабря в пресс-службе прокуратуры по региону.

Prokuror-kaluga.ru Хищение бюджетных средств

По данному факту возбуждено уголовное дело о хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения в особо крупном размере и совершении должностным лицом действий, выходящих за пределы его полномочий. Как установило следствие, подозреваемые в сговоре с главным бухгалтером и кассиром похитили около 10 млн рублей, поступивших в качестве оплаты за поставляемую воду.

В настоящее время уголовное дело направлено в Чегемский районный суд для рассмотрения по существу. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы, к тому же они обязаны возместить ущерб, нанесенный предприятию.

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