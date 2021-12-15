Екатеринбург, , 16:17 — REGNUM Свердловский облсуд 16 декабря рассмотрите апелляционную жалобу адвоката фотографа Дмитрия Лошагина, ранее осуждённого за убийство своей жены-фотомодели. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Суд

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В ходе заседания предстоит рассмотреть жалобу на постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга. Ранее эта инстанция отказалась выпускать его условно-досрочно.

Как сообщало ИА REGNUM, Лошагин ранее получал добро районного суда на освобождение. Но затем облсуд отменял эти решения. А 22 октября районный суд отказался его освобождать. На тот момент сидеть ему оставалось 2 года 2 месяца и 10 дней.

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