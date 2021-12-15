Брюссель, , 16:16 — REGNUM Грузия значительно продвинулась на пути интеграции в НАТО, заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили на совместном с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом брифинге в Брюсселе.

Ираклий Гарибашвили и Йенс Столтенберг Gov.ge

«Мы верим, что настало время для активизации процесса нашей интеграции и принятия конкретных политических решений», — сказал Гарибашвили.

По его мнению, это будет «чётким посылом» для других стран, что проявление верности НАТО и тяжелый труд дают конкретные результаты. Кроме того, это покажет позицию Североатлантического альянса в Закавказье.

Напомним, Грузия заявила о стремлении войти в НАТО в 1992 году. С тех пор в этой республике были размещены логистические пункты альянса, а также учебные военные центры. Кроме того, грузинские военнослужащие участвовали в миротворческих миссиях НАТО в Афганистане.

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