Джакарта, , 16:14 — REGNUM В секретариате президента Индонезии подтвердили, что государственный секретарь США Энтони Блинкен получил отрицательный результат теста на коронавирус во время визита в Индонезию, сообщает CNN Indonesia.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

Заявление было сделано в ответ на новость о том, что журналист из делегации Энтони Блинкена получил положительный результат на коронавирус.

Энтони Блинкен прошел ПЦР-тест незадолго до встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 205 случаев заражения коронавирусом.

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