Брюссель, 15 декабря, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Помощь в размере €60 млн получит Молдавия от ЕС, сообщила 15 декабря журналистам председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Деньги пойдут наиболее пострадавшим потребителям газа в республике.

Europa.eu Урсула фон дер Ляйен

На совместной с молдавским президентом Майей Санду пресс-конференции фон дер Ляйен сказала:

«Я рада, что сегодня мы подпишем пакет на €60 млн, чтобы снизить последствия роста газовых цен для наиболее уязвимых людей в Молдавии».

Комментируя эту помощь, молдавский президент назвала Восточное партнёрство благотворным для Молдавии. Она подтвердила, что выделенные Брюсселем средства будут направлены в помощь «уязвимым людям».

При этом, выразила уверенность Санду, Кишинёв и Брюссель будут продолжать «совместную работу по энергобезопасности» для предотвращения ситуаций с газовым кризисом.