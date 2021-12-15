Чебоксары, 15 декабря, 2021, 16:09 — ИА Регнум. В Чувашии в 2022 году в рамках федеральной программы планируют досрочно расселить жителей 26 аварийных домов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Ветхое здание

В Чувашии вносятся изменения в программу расселения аварийных домов, реализация которой должна была завершиться в 2025 году. В новой редакции сроки сокращаются на три года, до 2023 года. Речь идёт о домах, признанными аварийными до 1 января 2017 года. В настоящее время документ находится на согласовании.

По словам главы республики Олега Николаева, в 2022 году предстоит расселить оставшиеся 26 аварийных домов площадью 7,9 тыс. кв. метров. Это 219 квартир, в которых проживают 523 человека. Затраты оцениваются в 373,6 млн рублей.

Ранее руководитель Чувашии заявил, что новую президентскую программу переселения из ветхих и аварийных жилых домов, которая стартует в России с 2023 года, республика планирует выполнить досрочно, в 2022 году. По словам Олега Николаева, это позволит в 2023 году приступить к «более масштабной программе» переселения стоимостью 4,4 млрд рублей:

«Это свыше 300 домов в малых городах Чувашии — Козловке, Шумерле, Алатыре, Ядрине, где на сегодня наибольшее количество аварийных домов. По площади это примерно 99 тыс. кв. метра».

По расчётам властей, новое жильё получат почти 3 тыс. семей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Чувашия не смогла освоить 174 млн рублей, выделенных на обеспечение жильём детей-сирот и многодетных семей, из них основная доля приходится на город Чебоксары.

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