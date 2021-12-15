Сосновский район, Челябинская область, 15 декабря, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Глава Сосновского района Челябинской области Евгений Ваганов будет руководить им ещё пять лет. Такое решение приняли депутаты местного собрания.

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Всего на пост претендовали три кандидата, допущенных конкурсной комиссией. Но депутаты единогласно проголосовали за Ваганова.

Отметим, Сосновский район считается местной «рублёвкой». Ваганов руководит им с 2016 года.