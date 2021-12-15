Тунис, 15 декабря, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Профсоюз работников автозаправок Туниса готовит масштабную забастовку, которая может оставить страну без топлива на три дня. Как сообщает Tunis Afrique Presse со ссылкой на официального представителя Тунисского профсоюзе рабочих частного сектора Рашада Номучи, забастовка затронет не только заправщиков, но и водителей, работающих в секторе грузового и топливного транспорта. Начало забастовки запланировано на четверг 16 декабря.

Бензин

По информации местных СМИ, рабочие выдвинули требование о включении водителей бензовозов в отраслевое совместное соглашение о торговле и распределении нефти и всех ее производных. Водители полагают, что нынешнее законодательство не позволяет им получать положенных дополнительных выплат.

Некоторые заправочные станции проинформировали своих клиентов о забастовке, чтобы избежать возможных беспорядков. Тем не менее, у заправочных станций уже выстроиться очереди из сотен машин.