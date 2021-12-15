Москва, 15 декабря, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Сегодня, 15 декабря, по состоянию на 15:20 по мск котировки нефти марки Brent снижаются на 1,13%, откатываясь до $72,87 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Снижение нефтяных котировок началось ещё накануне во второй половине дня на фоне усиления опасений сокращения спроса из-за распространения нового штамма «Омикрон», озвученных МЭА.

Предварительные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти, опубликованные 14 декабря, показали смешанную динамику запасы нефти несколько сократились, а вот бензина, напротив, подросли.

Сегодняшние данные от минэнерго США, возможно, прояснят ситуацию, но главным для всех сырьевых рынков, дружно ушедших сегодня в минус, остаются итоги заседания комитета по открытым рынкам американского регулятора.

В то же время цены на газ в Европе продолжают рост из-за сокращения запасов и холодной зимы, что будет позитивно сказываться на нефтяных котировках», — полагает эксперт.

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