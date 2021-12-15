Саратов, 15 декабря, 2021, 16:06 — ИА Регнум. В Саратовской области 16 декабря в связи с ухудшением погодных условий объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Galerey-room.ru Зимний туман

В четверг, 16 декабря, местами по Саратовской области сохранится туман с видимостью 500 метров и менее, на дорогах гололедица. В течение дня вероятны небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Ветер юго-западный 4−9 м/с. Температура воздуха в темное время суток составит —1…—6 градусов, днём +1…—4˚С.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Санкт-Петербурге с 19:00 15 декабря до 06:00 16 декабря будет действовать желтый уровень погодной опасности. Ожидается туман с видимостью менее 500 метров.

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