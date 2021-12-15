Кочубеевский район, Ставропольский край, 15 декабря, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В Ставропольском крае завершены аварийно-восстановительные работы на газопроводе в Кочубеевском районе, где 14 декабря произошел порыв трубы, вызвавший выброс столба пламени.

Uxfon.com Взрыв газа

Как и обещали ремонтники, поврежденный участок трубопровода восстановлен днем 15 декабря, газ в дома абонентов уже начал поступать, сообщили в региональном управления МЧС.

Напомним, в результате разгерметизации подземного газопровода диаметром 500 мм возле станицы Беломечетская в Кочубеевском районе вечером 14 декабря наблюдалось факельное горение. Представители газовой компании отключили подачу газа и начали ремонтные работы. Без газоснабжения оказались жители 20 населенных пунктов. По факту аварии начата проверка прокуратуры и Следственного комитета.

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