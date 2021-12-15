Москва, , 16:02 — REGNUM Перед американскими властями рано и поздно встанет вопрос о необходимости пересмотреть политику постоянного повышения потолка государственного долга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала информацию о том, что Сенат Конгресса США одобрил повышение потолка американского государственного долга на 2,5 трлн долларов — до 31,4 трлн долларов.

Счетчик госдолга США Скриншот страницы i.ytimg.com

«Другого решения я и не ждала. Здесь важно понимать, что вся экономика Америки, да и ключевых западных стран, работает за счет постоянного увеличения как государственного, так и корпоративного долгов. Если данный механизм перестанет работать, то вся мировая экономика будет погружена в глубочайший экономический кризис, которого не было до сих пор, — сказала Новикова. — Что касается последствий принятого решения для мировой экономики, глобальная система продолжит работать в рамках отработанного механизма. Другой вопрос, насколько принятое решение сможет оттянуть тот момент, когда так или иначе встанет вопрос о пересмотре сложившейся системы всей мировой экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вскоре документ, принятый Конгрессом, поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

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