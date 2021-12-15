Варшава, , 16:01 — REGNUM В Музее Фредерика Шопена в Варшаве стартовали работы по восстановлению оригинального звучания последнего инструмента великого композитора Фредерика Шопена. Об этом сообщает Polskie Radio.

Мария Водзинска. Портрет Фредерика Шопена. 1836

Фортепиано фирмы Pleyel 1848 года производства было последним инструментом, на котором играл Шопен. После реставрации оно займет место в музее композитора в Варшаве.

Руководит работами Пол МакНулти — известный американский специалист по историческим фортепиано. Он сказал журналистам, что благодаря хорошему состоянию инструмента есть шанс вернуть ему оригинальное, первоначальное звучание.