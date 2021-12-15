Москва, , 15:59 — REGNUM Сегодня, 15 декабря, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже растет на 0,03%, до 73,82 рубля. Евро прибавляет 0,17%, поднимаясь до 83,20 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«14 декабря во второй половине дня российская валюта несколько ослабела к доллару и укрепилась к евро. В преддверии публикации итогов заседания ФРС, которые будут озвучены сегодня вечером, трейдеры не предпринимают активных действий.

Рынок ожидает, что объёмы выкупа облигаций с открытого рынка будут сокращены ещё на $30 млрд в месяц, до $75 млрд, а первое повышение базовой ставки в США прогнозируется уже в мае.

На котировки рубля давит негативная динамика сырьевых рынков, также отыгрывающих опасения сокращения денежного предложения на рынке. В то же время размещение Минaином ОФЗ сегодня прошло с почти тройной переподпиской и без премии ко вторичному рынку.

Это в вкупе с ожиданиями повышения ставки ЦБ РФ на заседании 17 декабря поддерживает российскую валюту.

Также позитивно на рубле сказываются переговоры Владимира Путина с Си Цзиньпином, в рамках которых, в частности, обсуждалось развитие финансовой инфраструктуры для взаимной торговли в национальных валютах.

После публикации итогов заседания ФРС США на валютных площадках возможны резкие движения, хотя маловероятно, что решения будут жестче, чем ожидает рынок», — считает эксперт.

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