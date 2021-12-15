Москва, 15 декабря 2021, 15:59 — REGNUM Сегодня, 15 декабря, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже растет на 0,03%, до 73,82 рубля. Евро прибавляет 0,17%, поднимаясь до 83,20 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Валютный кэш
Валютный кэш
Maklay62
«14 декабря во второй половине дня российская валюта несколько ослабела к доллару и укрепилась к евро. В преддверии публикации итогов заседания ФРС, которые будут озвучены сегодня вечером, трейдеры не предпринимают активных действий.
Рынок ожидает, что объёмы выкупа облигаций с открытого рынка будут сокращены ещё на $30 млрд в месяц, до $75 млрд, а первое повышение базовой ставки в США прогнозируется уже в мае.
На котировки рубля давит негативная динамика сырьевых рынков, также отыгрывающих опасения сокращения денежного предложения на рынке. В то же время размещение Минaином ОФЗ сегодня прошло с почти тройной переподпиской и без премии ко вторичному рынку.
Это в вкупе с ожиданиями повышения ставки ЦБ РФ на заседании 17 декабря поддерживает российскую валюту.
Также позитивно на рубле сказываются переговоры Владимира Путина с Си Цзиньпином, в рамках которых, в частности, обсуждалось развитие финансовой инфраструктуры для взаимной торговли в национальных валютах.
После публикации итогов заседания ФРС США на валютных площадках возможны резкие движения, хотя маловероятно, что решения будут жестче, чем ожидает рынок», — считает эксперт.

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