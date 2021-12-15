София, , 15:59 — REGNUM Народное собрание (парламент) Болгарии своим постановлением ввел мораторий на повышение тарифов в сфере электроэнергии и теплоснабжения. Об этом 15 декабря сообщило «Болгарское телевидение».

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По официальным данным, за соответствующее решение проголосовало 186 народных депутатов. Предполагается, что нововведение вступит в силу с 1 января 2022 года и будет действовать в течение ближайших четырех месяцев.

Эта позиция вызвала недовольство главного тарифного регулятора Болгарии — Комиссии по энергетическому и водному регулированию (КЭВР). По словам чиновников, «заморозка» цен приведет к очередному коллапсу нескольких сфер экономики страны. «Для модернизации структуры систем ЖКХ в целом необходимо регулярное повышение указанных тарифов», — говорится в заявлении КЭВР.

Ранее предполагалось, что с 2022 года цена на электроэнергию в Болгарии вырастет на 11%. Стоимость природного газа и отопления планировалось увеличить на 20%.

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