Москва, 15 декабря, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий вводить меры санкционного характера в отношении граждан иностранных государств, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

ИА REGNUM Госдума

Сейчас можно вводить персональные санкции в отношении граждан США. Правительство отмечает, что раз нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства, то следует распространить возможность применения мер санкционного характера на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности, а также предусмотреть возможность применения таких мер к лицам без гражданства.

Им может быть запрещен въезд в Российскую Федерацию, возможен арест на территории Российской Федерации финансовых и иных активов, а также запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями. Предусмотрено и приостановление деятельности на территории Российской Федерации находящихся под их контролем юридических лиц, а также полномочий в советах директоров или иных органах управления организаций, зарегистрированных на территории РФ.

При этом законопроект не предусматривает расширения ограничений в отношении некоммерческих организаций, участвующих в политической деятельности на территории Российской Федерации, подчеркнули в правительстве. Как и сейчас, запрет будет действовать только в отношении США.

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