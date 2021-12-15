Москва, 15 декабря, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Заложенность носа может возникнуть на фоне приёма препаратов для лечения эректильной дисфункции мужчин, есть у неё и другие причины, не связанные с насморком. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

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По словам врача, насморк провоцируют не только вирусы. Зачастую это аллергия, которая встречается у одного человека из десяти. Также воспалительный процесс может начаться при беременности из-за изменения гормонального фона.

Проблемы с носом возникают и у тех, кто принимает различные лекарства: гормональные, обезболивающие, антидепрессанты, а также препараты для лечения эректильной дисфункции мужчин — это стало «модно и доступно».

«Голубые таблетки» — классическая причина заложенности носа», — сказал Мясников.

Он предупредил о негативных последствиях чрезмерного использования назальных капель. Из-за них возможны осложнения в слизистой, требующие хирургического вмешательства. Кроме того, на состоянии носоглотки может отразиться и повышенная кислотность, и проблемы с щитовидной железой, и употребление алкоголя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мясников предположил, что птичий грипп может мутировать опасным для человека образом.

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