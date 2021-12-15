Екатеринбург, , 15:58 — REGNUM В Свердловской области начали тестировать новую трамвайную ветку. Она соединяет Екатеринбург и Верхнюю Пышму, сообщили в департаменте информполитики региона.

Трамвай Пресс-служба администрации Волгограда

Для технического прогона используют вагон, который оборудован специальными приборами. Движение происходит со скоростью два километра в час. Тест трамвайной ветки проведут в течение семи дней.

Отметим, пассажиры смогут оценить новый междугородний вид транспорта не раньше мая 2022 года. Протяженность ветки Екатеринбург-Верхняя Пышма составляет пять с половиной километров. Время в пути — 30 минут.