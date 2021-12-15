Екатеринбург, , 15:56 — REGNUM На Среднем Урале в июле 2020 года два человека погибли из-за отравления окисью углерода. Управляющая компания выплатит 8 млн рублей родителям погибших, сообщили в пресс-службе областного суда.

Деньги

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следствие установило, что коммунальщики не соблюдали обязательства по прочистке вентиляционных каналов в квартирах. В результате в помещении произошло накопление вредных веществ. Это привело к гибели супружеской пары, которая проживала в одной из квартир многоэтажки.

Родители погибших супругов обратились в суд. В итоге в пользу родственником супружеской пары взыскали 8 369 200 рублей. Приговор суда вступил в законную силу.