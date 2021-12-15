Бухарест, , 15:55 — REGNUM В ходе специальных проверок, проведенных сотрудниками Национального управления по санитарной, ветеринарной и пищевой гигиене Румынии (ANSVSA) в сотнях торговых точках страны, на полках супермаркетов и рыночных прилавках было обнаружено до 20 тонн апельсинов, мандаринов, грейпфрутов и лимонов, содержащих опасные пестициды. Об этом 15 декабря сообщила бухарестская газета Adevarul.

Леон Вычулковский. Натюрморт с апельсинами

Как отмечают специалисты, указанные товары представляют серьезную опасность для здоровья потребителя и должны немедленно изыматься из продажи.

«В отдельных партиях уровень нитратного загрязнения превышает допустимую норму в десятки раз, — заявил глава ANSVSA Михай Поня. — Если не предотвратить распространения опасных цитрусовых в Румынии, в обозримом будущем мы столкнемся с новыми серьезными заболеваниями».

По предварительным данным, основная масса указанного товара поступила в Румынию из Турции. 1 декабря официальный Бухарест обратился в Европейскую комиссию с предложением запретить импорт сельхозпродуктов до полной проверки их качества, однако Брюссель на эту инициативу не отреагировал.

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