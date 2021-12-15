Таллин, , 15:53 — REGNUM В начале 2022 года эстонская судоходная компания Tallink сроком на пять недель остановит обслуживание паромных сообщений по маршруту Таллин-Стокгольм. Об этом сообщил новостной портал rus.err.ee.

Паром

Работа линии будет прервана с 11 января по 17 февраля, а причинами такого решения стали несколько факторов.

«Причина этой паузы состоит в нескольких составляющих — необоснованно высоких портовых сборах в Таллинском порту, высоких ценах на топливо и традиционно низком количестве пассажиров во второй половине января и начале февраля», — заявил руководитель Tallink Пааво Ныгене.

В компании добавили, что в это время будет проведено и плановое техническое обслуживание судов.

Сообщается, что после вынужденной паузы линию Таллин-Стокгольм с 17 февраля по 8 апреля 2022 года будет обслуживать только один паром Baltic Queen.

На линию должен вернуться паром Victoria I, но эти сроки определятся намного позже.