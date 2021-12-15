Тбилиси, 15 декабря 2021, 15:53 — REGNUM Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило новый тендер на проектирование работа по реставрации Храма Баграта в Кутаиси (регион Имерети). Об этом журналистам сообщила глава министерства Тея Цулукиани.
Она отметила, что предыдущие проекты не оправдали себя. Теперь буден необходимо также устранить ошибки, сделанные ранее.
«Безусловно, мы сможем поэтапно устранить эти погрешности, — сказала Цулукиани. — Эти проблемы не плачевные, однако они являются результатом той плачевной и необдуманной т.н. «реставрации».
Стоит отметить, что Храм Баграта возвели в Кутаиси в начале ХI, когда там правил царь Баграт III. В 2013 году сооружение исключили из списка объектов Всемирного наследия. Это было сделано в связи с тем, что в ходе реставрации храм получил значительные повреждения.