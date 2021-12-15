Тбилиси, , 15:53 — REGNUM Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило новый тендер на проектирование работа по реставрации Храма Баграта в Кутаиси (регион Имерети). Об этом журналистам сообщила глава министерства Тея Цулукиани.

Никанор Чернецов. Развалины храма Баграта в Кутаиси. 1838

Она отметила, что предыдущие проекты не оправдали себя. Теперь буден необходимо также устранить ошибки, сделанные ранее.

«Безусловно, мы сможем поэтапно устранить эти погрешности, — сказала Цулукиани. — Эти проблемы не плачевные, однако они являются результатом той плачевной и необдуманной т.н. «реставрации».

Стоит отметить, что Храм Баграта возвели в Кутаиси в начале ХI, когда там правил царь Баграт III. В 2013 году сооружение исключили из списка объектов Всемирного наследия. Это было сделано в связи с тем, что в ходе реставрации храм получил значительные повреждения.