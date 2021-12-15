Челябинск, 15 декабря, 2021, 15:52 — ИА Регнум. В школах Челябинской области учащиеся порядка 1000 классов отправлены на карантин. Об этом сообщает региональное минобразования.

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Причиной стала сложная ситуация с заболеваемостью острыми респираторными инфекциями и гриппом. Частично школьники учатся дистанционно.

В Челябинске на дистант отправлено 229 классов. Эти данные привёл городской департамент по делам образования.