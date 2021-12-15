Таллин, 15 декабря, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Парламент Эстонии рассмотрит в первом чтении вопрос, вызывающий горячие общественные дискуссии, — о повышении возраста сексуального согласия с 14 до 16 лет. Об этом сообщила канцелярия парламента.

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Соответствующие поправки в законодательство предложены министерством юстиции.

До сих пор, согласно Пенитенциарному кодексу Эстонии, предел сексуального самоопределения — 14 лет. Это значит, что сексуальные отношения с ребенком младше 14 лет наказуемы для взрослого в уголовном порядке.

При этом в новый законопроект включили оговорку, которая допускает сексуальные отношения между совершеннолетним и подростком в возрасте 14−15 лет, если их разница в возрасте не превышает пяти лет. Например, между партнерами в возрасте 14 и 19, а также 15 и 20 лет.

Кроме того, будут изменены возрастные пределы в случае неконтактных преступлений с целью исключить наказание за порнографические материалы, созданные добровольно и в соответствии с возрастом.

В законопроекте изначально также планировалось прописать повышение возраста вступления в брак с 15 до 16, чтобы он соответствовал возрасту сексуального самоопределения, но на основе отзывов, полученных во время утверждения законопроекта, в закон были внесены поправки, согласно которым вступать в брак можно будет только с 18 лет.