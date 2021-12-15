Москва, 15 декабря 2021, 15:51 — REGNUM Использование различных гарантий и поручительств при выдаче кредитов является обычной банковской практикой, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Игорь Додонов, комментируя требования «Роснано» к банкам обнулить кредитные договоры.
Как сообщало ИА REGNUM, госкомпания «Роснано» направила трем банкам досудебные претензии о признании недействительными заключенных с ними кредитных договоров в сумме 55 млрд рублей.
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