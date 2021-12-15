Тбилиси, 15 декабря, 2021, 18:20 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время встречи с католикосом-патриархом Грузинской православной церкви Илией II попросила его благословения и одобрения своих последних политических инициатив, сообщает 15 декабря грузинский телеканал «Мтавари архи».

President.gov.ge Католикос-патриах Илия II и Саломе Зурабишвили

На личной встрече, состоявшейся в патриархии, президент Грузии представила главе церкви свою инициативу, касающуюся начала процесса установления национального согласия. Зурабишвили рассказала патриарху о своём видении процесса такого примирения общества.

В официальном заявлении патриархии говорится о отм, что церковь и лично Илия II, безусловно, поддержат любые инициативы и действия, направленные на единодушие, которое будет опираться на справедливые и христианские основы.

Напомним, что 10 декабря президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе онлайн-выступления на американском «саммите за демократию» призвала избавиться от поляризации в грузинском обществе.