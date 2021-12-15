Салехард, , 15:50 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 119 новых случая заражения коронавирусом, из них шесть — среди вахтовых работников. Об этом 15 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 122 случая.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 444 человека. С начала пандемии в ЯНАО на 15 декабря подтвердили 60 353 случая заражения коронавирусом, вылечились 54 218 человек, скончались 914 (четверо за последние сутки).

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