Сыктывкар, 15 декабря, 2021, 15:50 — ИА Регнум. С 1 января 2022 года в Коми начнут действовать новые тарифы на электроэнергию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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Одноставочный тариф для населения и приравненных к нему категорий потребителей в первом полугодии 2022 года составит 5,08 руб./кВт час, во втором полугодии — составит 5,28 руб./кВт час.

Дифференцированный тариф тоже увеличится во втором полугодии 2022 года: с 5,85 до 6,07 руб./кВТ час, во время ночной — с 3,05 до 3,17 руб./кВт час. Тарифы по трем зонам суток увеличится: в пиковую зону — с 6,10 до 6,34 руб./кВт час, в полупиковую — с 5,08 до 5,28 руб./кВт час, в ночную — с 3,05 до 3,17 руб./кВт час.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года Минэнерго РФ напомнило, что тарифы на электроэнергию для населения России являются одними из самых низких в мире.