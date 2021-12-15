Кызыл, 15 декабря, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Состояние детей из Тувинского кадетского корпуса остается на контроле. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Zhazh.ru Школьная столовая

«Сегодня на еженедельном рабочем совещании по мониторингу тяжелых состояний у детей в режиме видео-конференц-связи с участием руководителей медицинских организаций заместитель министра здравоохранения Долаана Куулар ещё раз заострила внимание на вопросах предупреждения инфекционных заболеваний, в том числе кишечных инфекций, — уточнили в министерстве. — Долаана Куулар поручила ответственным специалистам республиканской инфекционной больницы, куда госпитализированы дети, проводить осмотр детей четыре раза в день с докладами об их состоянии и количестве».

По официальным данным, на сегодня, 15 декабря, госпитализировано 103 ребёнка.

Отмечается, что в состоянии детей отмечена положительная динамика, 15 детей требуют повышенного внимания. На контроле состояние детей, остающихся в школе-интернате.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кызыле в инфекционную больницу госпитализировали 74 воспитанника школы-интерната №33. По предварительным данным, у детей — пищевое отравление.

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