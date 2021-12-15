Таллин, 15 декабря, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Департамент здоровья Эстонии из-за высокой неопределенности по поводу нового штамма коронавируса «Омикрон» и общей эпидемиологической ситуации не рекомендует смягчать действующие коронавирусные ограничения. Об этом сообщило государственное радио Vikerraadio со ссылкой на и.о. гендиректора департамента Мари-Анне Хярму.

Https://pixabay.com Стоп ковид

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

По ее словам, ближайшие две недели должны показать, стабилизировалась ли заболеваемость или же снова начинает расти. В последние дни число зараженных и госпитализированных несколько увеличилось, но надо учитывать, отметила Хярма, что речь идет об очагах инфекции, возникших внутри больниц.

«При такой неопределенности мы не рекомендуем что-либо менять», — сказала она.

Харма признала, что в целом за последние полтора месяца ковид-ситуация в Эстонии существенно улучшилась, и в департаменте понимают, что правительство руководствуется не только эпидемиологическими, но и другими соображениями.

Заявление руководства департамента может сильно повлиять на решение правительства, которое ранее заявило о планах смягчить ограничения на рождественский и новогодний период. Решения по этому поводу должны быть приняты в четверг, 16 декабря 2021 года.