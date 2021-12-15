Париж, 15 декабря, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Правительство Франции огласит новые меры по борьбе с коронавирусом в конце этой недели, сообщает Le Parisien.

Флаг Франции

Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что новые решения будут направлены больше на продолжение стратегии, а не на ее изменение.

По его словам, меры призваны усилить там, где это возможно и необходимо, защиту границ.

Кроме того, власти хотят выпустить рекомендации по борьбе с коронавирусом в связи с приближающимися праздниками.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным национального института статистики и экономических исследований (INSEE), потребительские цены во Франции в ноябре выросли на 2,8%.