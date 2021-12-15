Клепиковский район, Рязанская область, 15 декабря, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Помочь с проведением газопровода к домовладениям обратились к главе Чечни Рамзану Кадырову жители деревни Рябиновка Клепиковского района Рязанской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дрова

По словам инициаторов обращения, эта просьба — «жест отчаяния», люди ранее «прошли все инстанции и везде получили отказ или ответы, в которых не было никакой конкретной информации». Письмо местных жителей переадресовали в аппарат правительства Рязанской области.

В региональном министерстве строительного комплекса заявили, что вопрос газификации деревни рассмотрят «при формировании программ будущих лет» после подготовки проектной документации администрацией Клепиковского района, кроме того, будущий газопровод может проходить по территории нацпарка «Мещерский», что потребует дополнительных согласований, сообщает 15 декабря издание «Вид сбоку».

Рябиновка расположена в 50 км от Рязани на трассе регионального значения.