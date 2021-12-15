Берлин, , 15:46 — REGNUM Приговор высшего суда Берлина гражданину РФ по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, за котором якобы стояли российские госструктуры, является необъективным и политически мотивированным. Об этом 15 декабря заявил журналистам посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

Сергей Нечаев Mid.ru

«По поступающей информации, 15 декабря 2021 года германским судом был вынесен приговор, согласно которому за организацией убийства в Берлине 23 августа 2019 года гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили стояли российские государственные структуры. Считаем этот вердикт необъективным, политически мотивированным решением, серьезно отягощающим и без того непростые российско-германские отношения», — сказал он.

Также Нечаев подчеркнул, что абсурдный тезис о причастности к этому делу России в ходе всего судебного разбирательства методично навязывался общественности, однако так и не был подтвержден убедительными доказательствами.

«Принимать в качестве таковых псевдорасследования и голословные утверждения ангажированных платформ Bellingcat (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и Insider (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), неоднократно менявшиеся показания обработанного спецслужбами Украины «свидетеля» и иные домыслы, по меньшей мере странно», — добавил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что высший суд Берлина приговорил гражданина России Вадима Соколова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в столице Германии в 2019 году