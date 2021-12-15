Абу-Даби, 15 декабря, 2021, 16:03 — ИА Регнум. В Абу-Даби прошла встреча между вице-президентом и премьер-министром ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Рашид Аль Мактумом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Как сообщает агентство Emarat al-Youm, в ходе переговоров обсуждались вопросы расширения сотрудничества между ОАЭ и Турецкой Республикой, а также поддержки двусторонних программ развития, проводимых для достижения общих экономических интересов.

@MevlutCavusoglu Премьер-министр ОАЭ и глава МИД Турции

Как отмечают местные СМИ, визит проходит на фоне экономического кризиса в Турции, который привёл к историческому краху местной валюты, из-за чего власти страны ищут новых инвесторов. По итогам встречи глава МИД Турции заявил о достижении соглашения по расширению рамок сотрудничества между Турцией и ОАЭ.

«Мы договорились и дальше развивать наши экономические и торговые отношения с ОАЭ» — заявил Мевлют Чавушоглу.