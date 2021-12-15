Москва, 15 декабря, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Начало 2022 года будет сопровождаться усиливающимися геополитическими рисками и энергетическим кризисом, особенно для стран ЕС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявили доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Валерия Литвин и профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Константин Криничанский.

Евро

По их мнению, оснований для усиления позиций евро в первом полугодии 2022 года нет.

«Традиционно валютный курс определяется силой и конкурентоспособностью национальных экономик, — рассказали экономисты. — Начало 2022 года будет сопровождаться усиливающимися геополитическими рисками и энергетическим кризисом, особенно для стран ЕС».

При этом, как полагают эксперты, доллар может несколько укрепиться.

«Во-первых, из-за того, что экономика США достаточно быстро восстанавливается и выглядит сильной, по крайней мере по сравнению с экономиками стран ЕС. Во-вторых, ФРС США планирует повысить ключевую ставку, это означает, что доллар будет дорожать и в США пойдет приток иностранного капитала. Кроме того, курс евро будет определяться геополитическими решениями по «Северному потоку — 2», а от этого зависят колебания цен на энергоресурсы, динамика инфляции в этих странах и, соответственно, курс евро», — подытожили экономисты.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доллар подорожал до 74 рублей.