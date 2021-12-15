Москва, 15 декабря, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Поскольку требования к информационной безопасности банков ужесточаются, кредитные учреждения усиливают защиту, а хакеры, в свою очередь, стремятся не распылять силы на мелкие цели, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Леонид Делицын.

Хакер

«Они либо исследуют уязвимости автоматическими средствами, либо проводят сложные атаки на крупную цель. А 500 миллионов рублей — это достаточно крупная цель для любой группировки.

В последнее время успешные атаки, как правило, используют социальную инженерию, то есть обман сотрудников компаний. В историях с последними атаками на коррсчета в ЦБ упоминаются автоматизированные рабочие места сотрудников банков.

Это означает, что сперва хакерам удается обмануть сотрудника банка, получить информацию для аутентификации под его именем, а затем уже от его имени совершить незаконные операции.

Здесь используется человеческая доверчивость и богатый опыт мошенников, притворяющихся коллегами, ревизорами, партнёрами и т.п. Многие приёмы описаны в книжках бывшего знаменитого хакера Кевина Митника, и, кстати, компания KNOWBE4, одним из основателей которых он был, этой весной привлекла деньги на бирже через IPO.

Считается, что укреплению защиты способствуют не только чисто программные методы, но и регулярные тренинги и учения в компании.

Сотрудники, имеющие доступ к конфиденциальной информации, приучаются быть всегда настороже и никому не сообщать логины, пароли, телефонные номера, информацию о компании и так далее, даже если этот кто-то представляется слегка простудившимся и оттого охрипшим боссом», — высказал свое мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, хакеры в начале 2021 года успешно совершили атаку против одного из российских банков и похитили средства после получения доступа к системе межбанковских переводов АРМ КБР (автоматизированное рабочее место клиента Банка России).

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