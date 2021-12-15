Уфа, 15 декабря, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Башкирия вошла в пятерку наиболее инвестиционно-привлекательных регионов России. Об этом 15 декабря сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

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«100-й инвестчас… можно подвести некоторые итоги», — сообщил глава региона, добавив, что за это время руководству республики удалось создать эффективный механизм прямого общения, поддержки и сопровождения инвестиционных проектов на сумму порядка триллион рублей.

Он также отметил, что в течение трех лет власти региона рассмотрели 396 инвестиционных проектов с созданием 66 тысяч рабочих мест. Так, за 11 месяцев текущего года было рассмотрено 97 инвестиционных проектов, в случае реализации которых будут созданы 12,5 тысяч новых рабочих мест.

«Мы вошли в пятерку наиболее инвестиционно-привлекательных регионов страны», — заявил глава республики, отметив, что с 2018 года была оказана поддержка инвесторам на общую сумму 13,45 млрд рублей, включая налоговые послабления на сумму 11,5 млрд рублей, субсидии на возмещение затрат на возведение инженерной инфраструктуры — 700 млн рублей, на закупку оборудования — 600 млн рублей, на уплату процентов по инвестиционным кредитам — 100 млн рублей, на модернизацию объектов аграрно-промышленного комплекса — 250 млн рублей, на создание транспортной инфраструктуры — 300 млн рублей.

Хабиров отметил, что в регионе оказывают помощь инвесторам в оформлении документов на земельные участки, оказывают содействие в технологическом присоединении к сетям газо-, электро‑ и водоснабжения.

«Наш Фонд развития промышленности Республики Башкортостан помогает инвесторам получать льготное финансирование. С их помощью поддержали 69 проектов. В результате в экономику республики привлекли инвестиции на сумму 28 млрд 140 млн рублей, при этом около одной трети — из федерального фонда», — напомнил Хабиров, добавив, что в регионе, несмотря на пандемию, каждый год увеличивается объём инвестиций в экономику республики.

Глава региона указал, что руководство республики создало различную инфраструктуру поддержки бизнеса: особую экономическую зону «Алга», пять территорий опережающего социально-экономического развития, 11 индустриальных и 18 технопарков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что наработки Башкирии по развитию экспорта поставили в пример регионам России.