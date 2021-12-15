Берлин, 15 декабря, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц поблагодарил предшественницу Ангелу Меркель за работу и беспрепятственную передачу власти. Об этом Шольц заявил, выступая в бундестаге.

Steffen Prößdorf Олаф Шольц

«Я благодарю бывшего канцлера. Госпожа Меркель в течение 16 лет впечатляюще и успешно служила ФРГ как канцлер… с мужеством, мудростью, прагматизмом и предусмотрительностью», — сказал он.

Шольц добавил, что в течение нескольких недель, когда происходила смена правительства, «Меркель сделала все возможное для передачи власти преемнику максимально беспрепятственно».

«Ненапряженная, демократическая цивилизованность этого перехода от одного правительства ФРГ к другому было воспринято по всему миру с большим восхищением и уважением», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря новый немецкий канцлер был избран тайным голосованием без прений и за него проголосовало 395 депутатов из 736, при необходимом для такого решения минимуме в 369 голосов.

При этом после процедуры избрания новый канцлер будет утвержден на этом посту президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и затем принесет присягу перед законодателями.