Санкт-Петербург, , 15:54 — REGNUM В — Петербурге водители транспортных средств не смогли оплатить парковочное место с помощью СМС-сервиса. Об этом сообщили 15 декабря в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

Новая зона платной парковки в Петербурге Татьяна Титаева © ИА REGNUM

В связи с техническими работами возможность оплатить парковки с помощью СМС-сообщений была недоступна для водителей днём с 13 до 14 часов. Автомобилисты могли оплатить парковочные места другими доступными способами. Например, сделать это с помощью мобильного приложения «Парковки Санкт-Петербурга» или на сайте www.parking.spb.ru. Помимо этого на улицах города установлены специальные паркоматы. В электронном виде также можно произвести оплату через сервисы Сбербанка, но уже с комиссией.

Напомним, по данным врио директора СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Михаила Курдяева, в Санкт-Петербурге 75% водителей оплачивают парковки именно электронным способом.

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