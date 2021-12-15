Ульяновск, , 15:43 — REGNUM В Ульяновске планируют обеспечить новогодними подарками более 18 тыс. детей из льготных категорий. Об этом сообщает городская дума регионального центра по итогам заседания профильного комитета.

В мэрии закупают новогодние подарки детям. Их будут раздавать на праздничных представлениях, в рамках благотворительной акции «Елка желаний», по обращениям граждан, а также на районных новогодних мероприятиях. Помимо льготной категории, подарки получат отличники учёбы, победители олимпиад, активисты и добровольцы.

По данным гордумы, подарки получат почти 18,6 тыс. ребят, в том числе 10 тыс. детей — из малообеспеченных семей, более 5 тыс. — из многодетных семей, ещё 1,6 тыс. — дети-инвалиды.

Напомним, что ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских дал старт ежегодной благотворительной акции «Ёлка желаний». Проект направлен на поддержку детей-инвалидов и ребят из опекунских семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске изменят работу общественного транспорта в новогодние каникулы. В ночь с 31 декабря на 1 января, а также с 6 на 7 января (Рождество) автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать дольше. С 1 по 9 января транспорт будет курсировать по расписанию выходного дня.